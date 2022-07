'Conte come Bertinotti? Bonaccini si vede si trova meglio con la Lega'

'E poi arriva Bonaccini. Secondo l'ineffabile presidente, 'Conte rischia di essere ricordato come Bertinotti'. A parte l'insostenibilità del paragone storico usato come fosse un'offesa, ciò che esce da questo commento è l'anticomunismo del presidente e il linciaggio nei confronti di Conte a cui anche il Bonaccini si accoda'. Così il segretario regionale di Rifondazione comunista Stefano Lugli replica alle parole di Stefano Bonaccini di questa mattina ( qui ).'Evidentemente Bonaccini si trova molto meglio con Lega, Forza Italia, Renzi e Calenda che con il M5S, e fa di tutto per rompere il famoso 'campo largo' a cui Letta lavora e avere un Draghi ter dopo le elezioni della prossima primavera. Io lavoro per una Unione popolare che spazzi via questa classe politica indegna, e il campo largo non è certo la mia opzione politica, anzi, ma Letta dovrebbe guardare innanzitutto in casa sua, perchè stanno lì quelli che gli remano contro'.