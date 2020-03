'Coronavirus, serve piano Marshall per sostenere i Comuni colpiti'

'Di fronte all'emergenza coronavirus il governo deve mettere in campo un vero e proprio piano Marshall a sostegno dei Comuni colpiti'. Così il senatore Lega Stefano Corti.'Le proposte della Lega sono chiare: cassa integrazione in deroga per i dipendenti di tutte le imprese costrette alla sospensione delle attività, per i liberi professionisti e per gli autonomi; cedolare secca al 20% sugli affitti per gli immobili commerciali per tutto il 2020 e creazione di un fondo per aiutare le famiglie che si sono affidate a terze persone per l'accudimento dei figli obbligati a non partecipare alle attività scolastiche - aggiunge Corti -. Si tratta di proposte di buon senso e concrete presentate la settimana scorsa alla presenza di Matteo Salvini e che trovano perfetta corrispondenza nella recente interrogazione presentata a Modena dalla consigliera della Lega Luigia Santoro. Occorre infatti che a livello locale l'amministrazione comunale si impegni a riconoscere alle famiglie l’indennizzo completo delle rette già versate per il periodo di chiusura forzata dei nidi e delle scuole per l’infanzia. Il sostegno ai cittadini e alle famiglie passa da queste misure reali e non da slogan sterili'.