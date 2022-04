'Covid, regione Emilia Romagna ignora dati sugli abbandoni scolastici'

'Incredibile ma vero l’assessore regionale all'istruzione in Emilia Romagna Paola Salomoni () non ha saputo rispondere alla nostra richiesta dei dati sugli abbandoni scolastici negli anni della dad e del green pass sui mezzi pubblici locali. Testuali parole “vi comunichiamo che la Regione non ha accesso all’anagrafe degli studenti e pertanto non dispone dei numeri sulla dispersione né regionali né provinciali”'. A sollevare il caso rendendo nota la lettera ufficiale della Regione sono i consiglieri di San Cesario Sabina Piccinini e Mirco Zanoli.'Caro assessore ha delle buone potenzialità ma potrebbe impegnarsi di più. Ad esempio l’assessore all’istruzione del Comune di Modena Baracchi, in risposta ad un’interrogazione del Consigliere FDI Rossini, ha fornito i dati sulla dispersione scolastica reperiti tramite il Provveditorato. Come è possibile che un assessore comunale ne sappia più di un assessore Regionale? Assurdo. non ha idea di quanti siano i cittadini contribuenti che hanno perso il lavoro causa green pass, oggi l’assessore regionale all’istruzione Paola Salomoni ci risponde che non ha idea di quanti ragazzi abbiano abbandonato la scuola negli anni del covid e della didattica a distanza. In conclusione che voto diamo ai nostri assessori regionali? Un bel 4. Un voto gravemente insufficiente che magari li spronerà a fare di più per il futuro'.