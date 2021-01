Covid, Speranza: inevitabile proroga stato di emergenza al 30 aprile

'Questa settimana c'è un peggioramento generale della situazione epidemiologica in Italia, aumentano le terapie intensive, l'indice Rt e focolai sconosciuti. Non facciamoci fuorviare.. Quando tutti i parametri peggiorano contemporaneamente abbiamo l'obbligo di prendere nuove misure e il governo ritiene inevitabile prorogare al 30 aprile stato di emergenza'. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, riferendo oggi alla Camera sulle nuove misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.Nel nuovo dpcm, intanto, è intenzione del governo confermare il divieto di spostamento anche in zona gialla e vietare l'asporto dopo le 18 dai bar e stabilire l'ingresso in area arancione di tutte le regioni a rischio alto. E' inoltre intenzione del governo 'riaprire i musei' nelle regioni in area giallaIl dpcm inoltre stabilisce una quarta area bianca, oltre a quella gialla, arancione e rossa. 'L'area bianca- ha spiegato Speranza - si attiverà con un'incidenza di 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti ed un Rt sotto il valore di 1