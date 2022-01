Covid, Toti: 'Stop al tracciamento e obbligo vaccinale dai 18 in su'

'Le norme che stiamo mettendo sono troppo complicate. Credo che dovremmo arrivare a due cose semplici: occuparci dei sintomatici,. Tutti questi tamponi, il tracciamento che le norme ci obbliga a fare, sappiamo perfettamente che il Ssn non sarà in grado difare, perchè distoglierebbe migliaia di sanitari che potrebbero essere impegnate nelle vaccinazioni e nelle cure'. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ospite di 'Domenica in' suRaiuno.'In secondo luogo siamo arrivati al punto in cui è necessario l'obbligo vaccinale dai 18 anni in su, oppure inseriamo il super green pass per tutte le attività e tutte le categorie e le fasce di età. Diciamo meglio:Così la gente sa come si deve regolare', ha concluso Toti.E per quanto rigurada le scuole Toti afferma che 'Domani ci sarà sicuramente confusione come nelle prossime settimane.. Il vaccino forse protegge meno dal contagio di quanto speravamo, ma protegge moltissimo dalla malattia severa. Sulla scuola però avrei fatto regole più semplici'.