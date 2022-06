Crollo votanti anche alle amministrative: per la prima volta provincia sotto il 50%

Mai così bassa la percentuale di votanti alle elezioni amministrative anche in provincia di Modena. In attesa della percentuale definitiva di Castelnuovo Rangone, in tutti e tre i comuni della provincia di Modena (anche Bomporto e Novi di Modena), nei quali si è votato oltre al referedum, anche per il rinnovo del sindaco e del Consiglio Comunale, non è stata raggiunta la soglia del 50% dei votanti. A differenza del referendum, alle elezioni amministrative non c'è il quorum e il voto definirà comunque una maggioranza ed un sindaco vittoriosi, ma i dati sono comunque impressionanti. A Bomporto la percentuale di votanti passa dal 67,97% delle precedenti elezioni al 46,30 di oggi. A Novi di Modena si passa dal 55,16% al 48,28%. Non pervenuto l'ultimo dato dell'affluenza a Castelnuovo Rangone ma la tendenza è analoga con il 32% degli aventi diritto che aveva votato alle ore 19, percentuale analoga a quella degli altri due