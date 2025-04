Dazi USA, Meloni incontra le imprese: 'No a guerre commerciali'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il Governo ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi i rappresentanti delle categorie produttive per un confronto sul tema dei dazi recentemente introdotti dagli Stati Uniti. Agli incontri, convocati e presieduti dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, hanno partecipato, per il Governo, i Vicepresidenti del Consiglio, Antonio Tajani e Matteo Salvini (in videocollegamento), i Ministri Giancarlo Giorgetti, Adolfo Urso, Tommaso Foti, Francesco Lollobrigida e i Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari.



Il primo tavolo ha visto la partecipazione dei rappresentanti di Confindustria e Camera Nazionale della Moda Italiana; a seguire sono stati ricevuti i rappresentanti di Confapi, CNA, Confimi Industria, Confimprese Italia, Legacoop, Confartigianato, Conflavoro, Confcommercio, Confesercenti, Casartigiani, e infine le associazioni dell’agroalimentare: Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative, CIA-Agricoltori Italiani, Copagri, Assolatte, Federvini, Unione Italiana Vini, Origin Italia, Federalimentare e Filiera Italia. Agli incontri ha preso parte anche l’Agenzia ICE.

Nel corso del confronto, il Presidente Meloni e i Ministri hanno illustrato le proposte allo studio del Governo per sostenere le filiere produttive che potrebbero essere maggiormente danneggiate dall’imposizione dei dazi. Governo e rappresentanti delle categorie produttive hanno condiviso la necessità di evitare una guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Ue e di scongiurare reazioni emotive che potrebbero amplificare gli effetti delle misure commerciali in discussione. Il Presidente Meloni ha ricordato, in tal senso, che tra le sfide che l’Italia intende esplorare c’è quella di azzerare i reciproci dazi sui prodotti industriali esistenti con la formula “zero per zero”.

Ampio spazio è stato riservato all’ascolto delle proposte avanzate dai rappresentanti delle imprese, 'nella consapevolezza condivisa - ha affermato la Premier - che ci si trova di fronte a una sfida complessa, che richiede la partecipazione attiva e responsabile di tutti gli attori coinvolti.

A tal scopo, il Presidente ha proposto alle categorie produttive un patto per far fronte comune rispetto alla delicata congiuntura economica e l’attivazione di tavoli di lavoro per individuare una serie di misure utili a sostenere la competitività del tessuto imprenditoriale italiano, da affiancare alle iniziative che il Governo intende portare avanti in ambito europeo. Gli incontri si sono svolti all’indomani della riunione del gruppo di lavoro istituito dal Presidente Meloni per analizzare le ricadute della situazione sull’economia italiana.