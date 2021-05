Ddl Zan Salvini: 'No a idee su famiglie alternative nelle scuole'

“Ognuno può fa l’amore con chi vuole, quando vuole e dove vuole. E chi discrimina e picchia va processato. Punto. E noi siamo per aumentarle queste punizioni. Però chi pensa di portare sui banchi di scuola dei bimbi di cinque, sei anni, alcune idee che spettano ai genitori, non alle associazioni, per quello che mi riguarda non ha il mio appoggio”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a un presidio contro il Ddl Zan organizzato in piazza del Duomo, a Milano.Di parere opposto la senatrice del Pd, Monica Cirinnà (Pd) 'La straordinaria partecipazione che abbiamo visto oggi nelle piazze italiane e' la voce che chiede al Parlamento di approvare la legge contro l'omobitransfobia eabilismo deve essere la spinta decisiva per tutti i legislatori per affermare con certezza che anche in Italia i crimini di incitamento all'odio e alla violenza vengono perseguiti. C'e' una richiesta forte della societa' civile, del mondo dell'associazionismo e della cittadinanza che va ascoltato. Lalegge Zan ha fatto gia' buona parte del suo percorso parlamentare ottenendo un ampio consenso trasversale alla Camera, mi auguro che la ragione dei diritti porti ad una definitiva approvazioneanche in Senato. Ci batteremo contro ogni tentativo ostruzionistico, nel rispetto del regolamento e delle procedure parlamentari, per una legge giusta e da troppo tempo attesa, mentre ci sono ancora ogni giorno tante persone che soffrono le ferite, fisiche e psicologiche, della discriminazione'.Favorevole anche l'ex senatore modenese Vaccari che scrive su Twitter: 'Anche a Modena in tanti a sostegno del ddl Zan nonostante il brutto tempo. Avanti fino alla fine per approvarlo cosi' com'e' al Senato!'.