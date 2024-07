Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

De Pascale ha parlato dopo un incontro con il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. 'Per me l'esperienza di Bologna, di Matteo è fondamentale quindi prima di fare la Direzione, prima discutere, ho chiesto a lui di confrontarci su alcuni temi importanti per Bologna e ciò che è importante per Bologna è importante per tutta l'Emilia-Romagna. In questi anni - ha sottolineato - abbiamo lavorato fianco a fianco da sindaci con grande sintonia e quindi prima di partire, di valutare, poi domani si deciderà, per me era fondamentale avere ben chiaro tutte le priorità che Bologna ha in mente, tutti i temi aperti sulla città, perchè ripeto se sono temi importanti per Bologna sono temi importanti per l'Emilia-Romagna'.La candidatura di De Pascale per il centrosinistra verrà presentata oggi alle 18. De Pascale sfiderà dunque Elena Ugolini, sostenuta da centrodestra e civici.