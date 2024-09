Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

De Pascale, sindaco di Ravenna, ha ricordato anche l'alluvione dell'anno scorso. 'Questa destra - ha detto - continua a negare i cambiamenti climatici, noi saremo in prima linea per essere compatibili con l'ambiente, dimostreremo concretamente che non ci sono scuse per affrontare la transizione ecologica, non sarà facile, ma noi qui ci riusciremo, saremo un esempio per il mondo. Il contributo che l'Emilia Romagna vuole dare al Pd è quello di avere grandi principi e fare tante piccole azioni concrete'.