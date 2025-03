De Pascale rivede la manovra fiscale, Fdi esulta: 'Avevamo ragione'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La revisione della manovra fiscale da parte della Giunta regionale certifica che avevamo ragione: la manovra era sbagliata e andava corretta. Le modifiche apportate, che ricalcano in larga parte le proposte avanzate dal centrodestra e dalle associazioni di categoria, dimostrano come gli emendamenti, oltre 100, presentati dal centrodestra abbiano avuto un peso determinante'. A parlare è Ferdinando Pulitanò, consigliere regionale e vice capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione. 'In particolare, il ridimensionamento dell’addizionale Irpef per il terzo scaglione, la marcia indietro sul ticket farmaceutico per gli esenti e l’attenzione all’Irap per il terzo settore sono risultati che evidenziano come le proposte del centrodestra fossero fondate', ha concluso Pulitanò.

'Nonostante la revisione, restano molte ombre - ha detto Annalisa Arletti, consigliere regionale e presidente della Commissione bilancio e affari generali e istituzionali - chiediamo di sapere con chiarezza dove verranno dirottate le risorse derivanti da queste modifiche e se il saldo della manovra subirà variazioni. Se così fosse, è fondamentale comprendere da dove verranno recuperate queste somme e se la Regione intenda finalmente attuare una razionalizzazione della spesa per evitare che siano i cittadini a pagare il prezzo degli errori del passato. Fratelli d’Italia continuerà ad incalzare la Giunta affinché vi sia una rendicontazione puntuale delle risorse, garantendo trasparenza e correttezza nell’utilizzo dei fondi pubblici che impattano anche sulla vita dei modenesi', ha concluso Arletti.

'Ridimensionati gli aumenti dell’addizionale Irpef nel triennio e, in attesa di definire un nuovo sistema di compartecipazione progressiva basata sull’Isee, nessun ticket farmaceutico per i cittadini già esenti. Sono queste le novità contenute nella manovra di bilancio 2025-2027 della Regione Emilia-Romagna, al termine del confronto con le parti sociali e il tavolo con Cgil, Cisl e Uil da cui è scaturito un verbale sui correttivi. Manovra che, dopo l’esame di tutte le Commissioni assembleari, approderà domani in Commissione bilancio per gli emendamenti. L’arrivo in Aula per il voto finale dell’Assemblea legislativa è previsto per fine mese' - l'annuncio era arrivato stamattina da viale Aldo Moro.