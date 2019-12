Dedicato a quelli che 'bisogna votare Bonaccini contro i barbari'...

A quelli che predicano per queste elezioni regionali la necessità irrinunciabile di votare Bonaccini per non far vincere la Lega bisognerebbe rispondere che anche in Emilia-Romagna. Cittadini che hanno bisogno dell'aiuto di qualcun'altro: un partner, un genitore o un parente. Persone che molto difficilmente avranno la possibilità in questa fase di migliorare le proprie condizioni di vita. E che possono sperare, se va bene, che queste rimangano tali senza peggiorare (prospettiva magra).Per questi cittadini Bonaccini non farà nulla perché è evidente che punta a vincere conquistando ciò che rimane del ceto medio. Bisognerebbe dire inoltre chee che l'unico impegno vero del Pd e di Bonaccini per contrastare questo problema è stato aver investito in questi anni negli ospedali di alcune città per costruire centri di eccellenza contro i tumori. Che va benissimo, ma non risolve il problema di fondo. Soprattutto per i più piccoli. Poi hai voglia a dire ai giovani che non fanno figli. In queste condizioni ci vuole coraggio e a volte incoscienza.Anche in Emilia-Romagna. Infine una cosa che penso che non sia utile dire direttamente a loro, ma ad altri sí é che queste persone secondo cui bisogna per forza votare Bonaccini ragionano solo sullo status quo.. Fino a quando non verranno colpiti direttamente e seriamente se ne fregheranno e voteranno Bonaccini. Perché sono conservatori, tutto sommato ancora benestanti ed egoisti anche se non lo accettano. Insomma sono già diventati di destra senza saperlo.Queste persone e chi le rappresenta (il Pd, ma anche la Lega) non sono portatori degli stessi interessi di chi invece soffre per la mancanza di stipendi dignitosi e perché sprovvisto di una rete di protezione sociale forte.. Ma chiedersi come mai il fortino non è stato in grado di riformarsi negli anni per rappresentare gli scontenti e gli indeboliti. E come mai abbia preferito rivolgersi al blocco sociale più forte cambiando la natura della propria missione politica. Spostandosi a destra. Chiedersi cosa serva davvero per dare rappresentanza a tutte queste persone che ancora oggi rimangono scarsamente rappresentate. E impegnarsi per questo. Il resto sono purtroppo soluzioni di breve periodo, mantra con cui calmare le proprie paura, che non risolveranno i problemi.Ma daranno l'illusione a qualcuno di poter prolungare il lento declino di cui è vittima anche la nostra Regione locomotiva (decliniamo anche noi, solo molto più lentamente di altri). Illusioni che consentiranno a queste persone di fregarsene ancora per un po'. Convinti falsamente di vivere nel perdurare inesauribile del mito emiliano-romagnolo.