Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Come emiliano, e come coordinatore regionale di Democrazia Sovrana e Popolare, non posso che elogiare le parole della portavoce del ministro degli esteri Marija Zacharova, a commento del premio Focherini ricevuto dalla giornalista Rai, Stefania Battistini'. Così Alberto Fontanesi, coordinatore regioanle di Democrazia sovrana e popolare interviene controcorrente, rispetto alla solidarietà espressa dal Pd e dal sindaco Mezzetti, sulle parole di Marija Zacharova che ha duramente criticato la consegna del premio Focherini alla giornalista Rai.

'La elogio da emiliano perché, da migliaia di chilometri di distanza restituisce dignità ad una terra ed ad un popolo, quello emiliano appunto, che negli orrendi anni di dittatura nazifascista ha saputo resistere, combattere e liberarsi.

Soprattutto Fossoli, dove la repubblica sociale installò un campo di concentramento dalla fine del '43 e dove fece sentire tutta la sua crudeltà. Regime contro cui lottò, fino a trovarne la morte, anche il giornalista carpigiano Odoardo Focherini, Giusto tra le Nazioni, Beato e Medaglia d’Oro al Merito Civile per la sua opera in favore degli ebrei perseguitati durante la Shoah - continua Fontanesi -. Elogio Marija Zacharova come coordinatore regionale di Democrazia Sovrana e Popolare per rimettere la storia, passata e presente al suo posto. La propaganda e il pensiero unico martellante, portata avanti anche contro evidenze macroscopiche da inizio della crisi Russo-Ucraina, e proposta da giornalisti come la Battistini sui media nazionali, sono l'esatto contrario dei valori a cui si ispira il premio.

Le false informazioni date, l'omissione o l'insabbiamento di altre, la marchiatura e la persecuzione di chi la pensa diversamente e porta informazioni differenti sicuramente rispecchiano i valori dei componenti dei battaglioni che hanno accompagnato la Battistini nella loro incursione nella regione Russa di Kursk. Che, come da tradizione banderista, ha lasciato il loro strascico di vittime, innocentemente torturate sulla strada della ritirata. In calce, ma non meno importante, faccio anche i complimenti al nostro presidente, Francesco Toscano e alle città Italiane, tra cui la mia Reggio Emilia, citate da Marija Zacharova la settimana scorsa. Sono state portate come esempio per il coraggio di opporsi alla propaganda russofoba, bellicista e suprematista che sta annebbiando l'Italia e tutta l'Europa e che con la forza cerca di chiudere la bocca alla vera libera informazione'.