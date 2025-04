'Premio giornalistico a Stefania Battistini: presa in giro della memoria delle vittime del fascismo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Critiche, da Mosca, per l'assegnazione alla giornalista della Rai, Stefania Battistini del 'Premio Odoardo Focherini 2025' consegnatole nell'ambito del convegno 'Libertà di stampa e democrazia. Testimoni di ieri e di oggi', che si è svolto venerdì al Campo di Fossoli, lager della Seconda Guerra Mondiale nel Carpigiano.

A contestare il riconoscimento, come riporta l'agenzia russa Ria Novosti, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha definito 'una presa in giro della memoria delle vittime del fascismo' l'assegnazione dell'onorificenza all'inviata di guerra. Negli scorsi mesi Battistini era stata inserita nella lista delle persone ricercate dalle autorità di Mosca con l'accusa di avere attraversato illegalmente il confine russo nella regione di Kursk mentre stava seguendo le truppe ucraine.

'Tutta questa storia è un vero baccanale, nient'altro che un insulto grossolano e imperdonabile alla memoria delle vittime del fascismo italiano e del nazismo tedesco, una presa in giro dei loro ideali, commessa letteralmente sulle loro tombe - ha detto Maria Zakharova - L'Occidente sta mettendo a tacere i crimini delle Forze Armate ucraine nella regione di Kursk e il fatto che la cerimonia di premiazione di Battistini si sia svolta in un ex campo di concentramento nella città di Fossoli, non fa che aumentare il surrealismo dell'intera situazione. Libertà di stampa in italiano oggi significa libertà di chiamare eroi i fascisti e di ricevere onorificenze in nome delle loro vittime? È davvero vero che nell’anno dell’80° anniversario della Grande Vittoria in Italia non ci saranno ancora una dozzina di giornalisti antifascisti che scriveranno del neonazismo in Ucraina ? I premi per la libertà di parola andranno davvero solo ai propagandisti delle camicie nere?'Il Premio emiliano consacrato alla libertà di stampa, è stato istituito da Fondazione Fossoli, Associazione Stampa Modenese e Diocesi di Carpi e intitolato a Odoardo Focherini: Giusto tra le nazioni e Beato, assassinato dai nazisti per la sua attività di sostegno agli ebrei perseguitati durante la Shoah ed è stato assegnato a Battistini 'per aver raccontato, attraverso i suoi reportage, l'orrore della guerra in Ucraina senza lasciarsi fermare o intimorire'.