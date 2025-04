Premio Focherini, Pd: 'Indignati da attacco della Federazione russa'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Piena e totale solidarietà alla giornalista e reporter di guerra Stefania Battistini, oggetto dell’ennesimo, intollerabile e calunnioso attacco da parte del ministero degli Esteri della Federazione Russa a seguito del premio ‘Odoardo Focherini’ per la libertà di stampa, assegnatole venerdì scorso presso il Campo di Fossoli proprio in virtù del suo eccellente lavoro per documentare gli orrori del conflitto in Ucraina'. Inizia così la nota a firma di Stefano Vaccari e Daniela Depietri, segretari rispettivamente della Federazione provinciale del Partito Democratico di Modena e di Carpi, che intervengono insieme ai parlamentari del territorio Enza Rando, Maria Cecilia Guerra e Andrea De Maria.



'Sebbene indigni profondamente – continuano gli esponenti Dem - purtroppo questo attacco da parte della Federazione Russa non sorprende, perché arriva da un regime in cui la libertà e l’indipendenza di stampa è del tutto scoraggiata, e dove i giornalisti che hanno il coraggio di criticare le decisioni e la politica del Cremlino rischiano intimidazioni, sanzioni, il carcere se non addirittura l’incolumità fisica. Bene hanno fatto Fondazione Fossoli, Associazione Stampa Modenese e Diocesi di Carpi, enti promotori del premio , a scegliere, per la sua prima edizione, proprio Battistini, così come ottima è stata la scelta di conferire il premio nel corso di un convegno svoltosi al Campo di Fossoli, simbolo concreto dell’abisso in cui possono cadere quelle società che non facciano di democrazia e libertà, intesa come libertà di parola ed espressione del pensiero, dei valori fondamentali e irrinunciabili. Questo tentativo di infangare il lavoro di una giornalista libera ci spinge ancor di più a vigilare perché la stampa resti indipendente dai tentativi di controllarla, da qualsiasi parte essi provengano. Perché senza libertà di stampa non può esservi autentica democrazia ma, tutt'al più, una sua scadente imitazione'.