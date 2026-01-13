Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Dipartimento salute mentale Modena, la nuova Direttrice è Donatella Marrama

Dipartimento salute mentale Modena, la nuova Direttrice è Donatella Marrama

Professionista di lunga esperienza, ha iniziato la sua carriera in Ausl quasi 35 anni fa e negli anni ha ricoperti diversi ruoli di alta qualificazione

Donatella Marrama è la nuova Direttrice del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche di Modena, dopo l’esperienza decennale del dottor Fabrizio Starace.

Medico specialista in Psichiatria e psicoterapeuta, la dottoressa Marrama vanta una lunga carriera in Ausl Modena, iniziata quasi 35 anni fa presso il Dipartimento di Salute Mentale. Negli anni ha ricoperto incarichi di alta qualificazione su casi multiproblematici e l’area della integrazione sociosanitaria, contribuendo alla definizione di protocolli e percorsi su dimissioni protette, transizione minori–adulti, abitare, inclusione lavorativa e in particolare Budget di Salute.

Dal 2018 è stata Responsabile del Centro di Salute Mentale Modena Est; a seguire – nel 2021 – Direttrice UOC Salute Mentale Adulti Modena Centro e dal 2023 ha assunto il ruolo di Responsabile del Settore Mentale Adulti.

Marrama ha inoltre partecipato a diversi gruppi regionali su interventi precoci, inclusione, cartella clinica unica CURE e residenzialità psichiatrica, e fa parte del Direttivo della Sezione Regionale della Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale.

‘La dottoressa Marrama vanta una lunga esperienza nel campo della salute mentale e ha contribuito in prima persona all’evoluzione e al rafforzamento della rete provinciale – sottolinea la Direzione dell’Ausl di Modena -. Il grande lavoro svolto in questi anni, le sue capacità e i rapporti creati con gli altri professionisti, rappresentano una risorsa che garantirà un ulteriore salto di qualità a tutto il Dipartimento di cui ha assunto la guida. A lei va un augurio di buon lavoro da parte di tutta la Direzione aziendale’.

