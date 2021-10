E a Modena il sindaco Muzzarelli incontra i presidenti Lions

In vista dell’avvio della nuova stagione di attività, il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha ricevuto in Municipio una rappresentanza dei nuovi presidenti dei Lions club a livello provinciale.Hanno partecipato all’incontro, tra gli altri, la presidente del Lions club Modena Estense Elisa Grandi, insieme Giuseppe Landini (past governatore) e Gianfranco Sabattini (officer), e il presidente del Lions club Modena Host Victor Poppi, con il past governatore Roberto Olivi.Sono intervenuti anche il presidente di zona Lions club Modena Romanica Fabio Filippin e la presidente Maja Argenziano, il presidente del club Wiligelmo Massimo Azzani e altri rappresentanti di club del territorio provinciale: Vincenzo Pennacchioli (Carpi), Lamberto Piccinelli (Castelfranco – Nonantola), Maria Giovanna Gibertoni (Finale Emilia), Paolo Vincenzi (Mirandola), Wilma Altimani (Castelnuovo), Aldo Tomasi (Pavullo), Roberto Nesci (Sassuolo), Giovanni Guicciardi (Vignola), Francesco Tavoni (Vignola), Mathieu Zannoni (Carpi), Maria Letizia Bellesia (Modena), Alessandra Bigartelli (Vignola), Alessandra Ferrini (Modena).

