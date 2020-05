E Bonaccini presenta il suo libro: 'La destra si può battere'

Bonaccini sempre più protagonista della vita politica anche nazionale. Domani esce in edicola il suo libro 'La destra si può battere - Dall'Emilia Romagna all'Italia, idee per un paese migliore'.Un libro che anche nella presentazione che ne fa 'Edizioni Piemme' è una vera e propria autocelebrazione del governatore emiliano-romagnolo. Una sorta di autotrampolino verso scenari nazionali.'Questa non è solo la storia della sua arrembante campagna elettorale o delle sue indiscutibili qualità di amministratore, capace di rendere la regione tra le migliori d'Europa, ma è anche e soprattutto un manifesto politico che individua le ricette fondamentali di una vittoria nazionale. Perché è vero che l'Emilia-Romagna non è l'Italia ma è pur sempre una parte importante e paradigmatica del nostro Paese' - si legge nella presentazione.E Bonaccini raddoppia pure. Insieme al suo libro 'politico' da domani è disponibile anche l'ebook gratuito, sempre a sua firma, “Il virus si deve battere” sulla gestione dell'emergenza coronavirus.