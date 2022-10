Ecco tutti i sottosegretari: il bolognese Bignami diventa viceministro

Il premier Giorgia Meloni ha completato oggi la squadra di Governo nominando 8 viceministri e 31 sottosegretari. La lista è già stata approvata dal Consiglio dei ministri. Sono 3 i viceministri di Fratelli d'Italia e Forza Italia, due per la Lega. Per l'Emilia Romagna promosso il bolognese Galeazzo Bignami come viceministro alle Infrastrutture, nell'elenco non ci sono modenesi. 'Ringrazio Giorgia Meloni e Fratelli di'Italia per avermi indicato quale vice Ministro alle Infrastrutture e alla Mobilità sostenibile della Repubblica Italiana - scrive Bignami -. Onorerò le Istituzioni democratiche con decoro e dignità nell’interesse esclusivo dell’Italia e degli Italiani'.Ecco gli otto sottosegretari a cui verrà attribuita la delega di viceministro:ESTERI Edmondo Cirielli (Fdi)GIUSTIZIA Francesco Paolo Sisto (Fi)MEF Maurizio Leo (Fdi)MISE Valentino Valentini (Fi)AMBIENTE Vannia Gava (Lega)INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Galeazzo Bignami (Fdi), Edoardo Rixi (Lega)LAVORO E POLITICHE SOCIALI Maria Teresa Bellucci (Fdi)ESTERI Giorgio Silli, Maria TripodiINTERNI Emanuele Prisco, Wanda Ferro, Nicola MolteniGIUSTIZIA Andrea Delmastro Delle Vedove, Andrea OstellariDIFESA Isabella Rauti, Matteo PeregoECONOMIA Lucia Albano, Federico Freni, Sandra SavinoMISE Fausta Bergamotto, Massimo BitonciAMBIENTE Claudio BarbaroAGRICOLTURA Patrizio La Pietra, Luigi D'EramoINFRASTRUTTURE E TRASPORTI Tullio FerranteLAVORO Claudio DurigonISTRUZIONE Paola FrassinettiUNIVERSITA' E RICERCA Augusta MontaruliCULTURA Gianmarco Mazzi, Lucia Borgonzoni, Vittorio SgarbiSALUTE Marcello GemmatoRAPPORTI CON IL PARLAMENTO Giuseppina Castiello, Matilde SiracusanoSOTTOSEGRETARI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO Alessio Butti (Innovazione), Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del programma), Alberto Barachini (Editoria), Alessandro Morelli (Cipe)