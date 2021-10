Elezioni: il PD plaude a metà, il centro destra (sconfitto), riflette

“Gli elettori hanno sempre ragione e noi prendiamo atto delle loro decisioni. I sindaci uscenti che si sono ripresentati in Emilia hanno perso le sfide al ballottaggio. Questo dato impone due riflessioni: sull'opportunità delle ricandidature e sui motivi che hanno spinto tanti italiani a disertare le urne.Perché, purtroppo, la vera vincitrice di questa sfida elettorale è stata l’astensione'.La lettura dell'esito delle elezioni del senatore leghista, Andrea Ostellari, commissario Lega Emilia per Salvini premier vale per l'Emilia e vale per la provincia di Modena dove i due sindaci di centro destra uscenti negli importanti comuni di Finale Emilia e di Pavullo, hanno perso al secondo turno di ballottaggio. A Finale Emilia Sandro Palazzi è stato battuto da Maurizio Poletti, sostenuto dal PD, a Pavullo Luciano Biolchini, sostenuto dai partiti di centro destra, è stato battuto da Davide Venturelli, che si è presentato con una sola lista civica a sostegno della sua candidatura, stracciando al primo turno anche l'ex corazzata PD con il suo candidato sostenuto da tre liste. Nonostante ciò il deputato Piero Fassino mette Pavullo nel plauso del PD per la vittoria. Tale a Finale Emilia, ma non a Pavullo.'Anche a Finale Emilia e Pavullo i sindaci delle coalizioni progressiste vincono. Un risultato netto che premia la credibilità dei nostri candidati e l'unità delle forze di progresso perseguita con determinazione dal Partito democratico' - afferma Fassino.'Di due sconfitte evidenti ma molto diverse fra loro' parla Piergiulio Giacobazzi, Coordinatore provinciale di Forza Italia. 'Sono profondamente dispiaciuto per il risultato di Luciano Biolchini che con la Sua squadra si è speso, senza riserve, per la Sua comunità e per la Sua città. Generoso ed autentico, ha amministrato Pavullo al meglio ottenendo importanti risultati. Purtroppo al ballottaggio non ha trovato un avversario di centro sinistra, ma il giovane Venturelli che rappresentava l'idea di cambiamento e che è riuscito a catalizzare le simpatie di tutta la sinistra. Un plauso va anche alla nostra lista locale, 16 candidati bravissimi ed estremamente preparati, che ha ottenuto uno dei risultati migliori in regione, guidata da Maria Chiara Venturelli e Cinzia Belloi.A Finale Emilia l'amico Sandro Palazzi non è riuscito evidentemente a comunicare al meglio il suo lavoro, perché l’impegno profuso è stato tantissimo. Il peso di 5 anni tormentati, con diversi addii e defezioni tra le proprie fila, è stato determinante, così come il mancato apparentamento, al secondo turno, con la lista di Benedetta Pincelli che aveva ottenuto un risultato sorprendente.Oggi credo sia necessario aprire una fase nuova nel centro-destra, non sprecando l'esperienza amministrativa maturata e le ottime persone che si sono ‘affacciate’ alla politica anche in questa occasione' - conclude Giacobazzi'Nel territorio modenese ed in tutta Italia si confermano e rafforzano gli otttimi risultati del primo turno' - afferma il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli.'E’ un incoraggiamento a proseguire la politica, giá positivamente sperimentata a Modena, di alleanze larghe e di buongoverno, con il Partito Democratico motore del centrosinistra'