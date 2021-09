Elezioni Pavullo: Stefania Craxi chiude la campagna FI

Accompagnata dal Coordinatore regionale Enrico Aimi e accolta da quello provinciale Piergiulio Giacobazzi, il senatore della Repubblica Stefania Craxi ha fatto tappa a Pavullo per sostenere i locali candidati della lista Forza Italia capitanata dall'assessore uscente Cinzia Belloi in vista delle elezioni amministrativa del 3 e 4 ottobre. La lista di Forza Italia sostiene, insieme a Lega, Fratelli d'Italia e La Pineta, la candidatura a sindaco di Luciano Biolchini

