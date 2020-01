Elezioni regionali: oggi la Meloni torna a Modena

Modena

Modena Mancuso

Altri tre esponenti nazionali di partito oggi in città, due in appuntamenti pubblici e uno per incontro stampaIn ordine temporale alle ore 12 il Senatore di Forza Italia sarà alla Baia del Re per un incontro stampa con i candidati in lista a ModenaAlle ore 19, in anticipo elettorale rispetto agli scorsi anni, inaugura la Festa dell'unita' di primavera, alla presenza del sottosegretario presidenza del Consiglio Martella. Parteciperanno i deputati Pd Fassino Pini, il sindaco G.C.Muzzarelli, i segretari Pd provinciale e cittadino Fava e Bortolamasi, e Stefano Manicardi responsabile Feste Pd, oltre a al segretario GdAlle ore 21 alla Camera di commercio di Modena, in via Ganaceto 134, concluderà la giornata elettorale l'incontro pubblico con il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.