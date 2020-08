Elezioni Vignola, Lanzi al lavoro per presentare una lista M5S

In una nota di qualche settimana fa aveva assicurato che il Movimento 5 Stelle, qualora si fosse presentato alle elezioni di Vignola, non sarebbe sceso in campo nè al fianco del Pd nè al fianco della Lega. In quel momento l'idea di presentare una lista 'grillia' a Vignola era remoto, ma oggi, a un mese e mezzo dal voto, il senatore Gabriele Lanzi sta lavorando attivamente per presentarla.Lo testimoniano le chat interne al Movimento nelle quali si dà conto, tra l'altro, di come l'ultima data di certificazione delle liste 5 Stelle sia il 7 agosto.Al momento per il M5s di Vignola vi sarebbe pronta una lista di 12 persone. Ebbene, tra le regole elettorali, come noto vi è quella di presentare il certificato penale del proprio casellario giudiziale e - a quanto emerge dai messaggi di questa chat interna - lo stesso Lanzi sarebbe disposto a finanziare l'acquisto delle 12 marche da bollo necessarie alla presentazione. A dimostrazione della sua ferma volontà di correre come Movimento in alternativa al candidato leghista Pasini e alla candidata Pd Muratori. Una corsa contro il tempo durante la quale servirà anche arrivare alla scelte del candidato sindaco. Va detto che la presenza grillina al voto del 20 settembre potrebbe rendere il ballottaggio nella terra delle ciliege molto probabile.