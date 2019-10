Emilia Romagna, Bonaccini supera l'esame di geografia

Bonaccini

Stefanosupera il 'test' dei confini e avvisa: per governare l'Emilia-Romagna bisogna conoscerla. Questa mattina su Punto radio il presidente dell'Emilia-Romagna si è visto chiedere (da Manes Bernardini, in veste di conduttore), così come capitato nei giorni scorsi alla sua sfidante per le prossime regionali Lucia Borgonzoni, 'interrogata' ad 'Un giorno da pecora'., a differenza della senatrice leghista, inciampata sul Trentino , supera in pieno l'esame di geografia. Ma non infierisce sulla sua avversaria.'Non mi sono permesso di commentare nulla - dice - ma credo che per provare a guidare una regione bisogna conoscerla, conoscere i suoi territori, con le loro opportunità e i problemi. Io - ricorda- ho fatto più di 100.000 chilometri all'anno in questi anni e sono stato in tutti i 328 Comuni dell'Emilia-Romagna, perchè l'unica condizione che hai per provare a fare bene è quella di andare, ascoltare e correggere'.Poi, rispetto alle lacune di Borgonzoni in geografia, torna a precisare: ''.Ma il dibattito è tutto concentrato sulla possibile alleanza col M5S. Per il presidente dell'Emilia-Romagna sono più le cose che lo avvicinanno ai 5 stelle di quelle che ostacolano l'accordo elettorale in vista delle regionali del 26 gennaio. 'Non credo - ribadiscesu Punto radio- agli accordi a tavolino per battere gli avversari. A vincere le elezioni senza avere un accordo di programma dopo sei mesi rischi di prendere in giro i cittadini e farli tornare a votare. Ma sono convinto che col Movimento 5 stelle si possa e si debba sedersi attorno ad un tavolo e verificare guardandosi negli occhi se ci sono punti programmatici in comune oppure no'.Ad ogni modo, 'io - sostiene- credo che ci accomunino più cose di quelle che ci dividano. Se sarà possibile nascerà una alleanza simile a quella che oggi governa il paese, altrimenti rimarremo avversari che provano a rispettarsi. Io credo che ce la possiamo fare'.vede infatti nei 5 stelle una forma di civismo con cui fare i conti.