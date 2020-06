Emilia Romagna, ufficio stampa da 2 milioni e altri soldi a Tracce: Fdi interroga

'Per quali motivi la giunta ha affidato a una società esterna, Tracce srl, la gestione dei social istituzionali, facendosi così carico di un’ulteriore spesa, oltre ai 2 milioni e 43mila euro annui versati nel 2018 per gli stipendi e i contributi dell'Ufficio stampa della giunta regionale stessa?' A porre la questione - sollevata ieri da La Pressa (qui l'articolo) - direttamente alla giunta di Stefano Bonaccini è il consigliere modenese di Fratelli d'Italia Michele Barcaiuolo.

Ricordiamo che questi due milioni all'anno sono i costi dell'Agenzia di informazione e comunicazione diretta da Giuseppe Pace (nella foto) relativi alla sola comunicazione della giunta Bonaccini, a cui si somma l'attività di comunicazione per l'assemblea legislativa (attività per la quale è appena stato pubblicato un bando per la nomina di un altro responsabile dell'ufficio stampa).

'Con la delibera 9 giugno 2020 sono stati stanziati 44.530 euro (Iva compresa) per l'affidamento diretto per i servizi di supporto alle attività di gestione dei profili social della regione Emilia Romagna a Tracce srl di Modena fino a febbraio 2021 - ricorda Barcaiuolo nella sua interrogazione -. Ricordo che a Tracce srl, con delibera del novembre 2018, era stata affidata la strategia di comunicazione istituzionale della Regione Emilia Romagna per la cifra di 225mila e 700 euro (Iva compresa)'.



Barcaiuolo nella sua interrogazione non manca di sottolineare come l’ufficio stampa ufficio della Giunta regionale 'sia composto da 25 persone di cui 18 giornalisti, per una spesa complessiva annua appunto di 2 milioni e 43mila euro'.