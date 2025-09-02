Caos Seta. Pulitanò (Fdi): 'Si rischia la paralisi del servizio. Vecchi attori stessi errori'

A denunciarlo sono stati i sindacati dei lavoratori e sul tema è intervenuto duramente il Consigliere regionale Ferdinando Pulitanò, vice capogruppo per Fratelli d’Italia in Regione: 'Ci ritroviamo a dover osservare, per l’ennesima volta, le stesse gravi carenze nel trasporto pubblico locale. Nonostante le promesse fatte da Seta si riuscirà, ancora, a scontentare tutti: autisti e utenti. Ad essere contenti, o per lo meno non interessati, sono evidentemente solo i dirigenti che da anni banchettano su un servizio essenziale per i cittadini, lasciando allo sbando tutto il sistema'.
'La speranza che, dopo il disastro del tandem Muzzarelli-Cirelli, ci potesse essere un cambio di passo è già morta e sepolta - ha continuato il consigliere regionale - Ci ritroviamo quindi, di nuovo, a pochi giorni dal brulicare di studenti alle fermate degli autobus, con le stesse angoscianti incertezze degli ultimi anni.
'Trattasi di situazione drammatica che meriterebbe una seria assunzione di responsabilità da parte di chi ha distrutto l’azienda del trasporto pubblico e soprattutto una presa in carico da parte di chi amministra Comune e Regione. Per questi motivi, come Fratelli d’Italia, intendiamo proporre un’interrogazione in Regione per far luce sull’organizzazione delle prossime settimane nell’interesse degli utenti, sui turni di lavoro stabili nell’interesse degli autisti e sulla posizione che si dovrà tenere nei confronti