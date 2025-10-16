Multato nonostante l'abbonamento valido: il ragazzo aveva dimenticato la tessera a casa

'Con riferimento alla lettera “Modena, mio figlio multato nonostante l'abbonamento valido prepagato: non lo aveva obliterato” pubblicata nella rubrica Opinioni/Lettere al Direttore, Seta ha effettuato le opportune verifiche interne e ritiene utile fornire ai vostri lettori un chiarimento su questa vicenda. La sanzione è stata emessa mercoledì 15 ottobre alle ore 07:51 sul bus numero 278 della linea urbana 5 di Modena: il verificatore ha dichiarato che “all’atto della mia salita alla fermata Emilia Ovest Bv Ruffini l’utente era già presente a bordo e, vedendomi salire, convalidava un biglietto tramite carta bancaria. Dopo aver spiegato all’utente che al momento della verifica non è possibile acquistare un titolo di viaggio, lui ha risposto di essere abbonato ma di aver dimenticato la tessera a casa”. In effetti il ragazzo (soggetto alla potestà/sorveglianza di Chiara Capatti) risulta essere intestatario di un abbonamento in corso di validità per il servizio urbano di Modena'.

Così in una nota Seta replica alla lettera pubblicata ieri.

'In questo caso, come previsto dal Regolamento di Trasporto di Seta in applicazione della L.R. Emilia-Romagna n. 30 del 2/10/98 e s.m.i., basterà presentarsi in biglietteria entro 5 giorni feriali successivi alla data della contestazione e la sanzione potrà essere estinta con il pagamento di 6 euro (importo ridotto rispetto a quello di 75,00 euro + il prezzo della corsa, previsto per chi viaggia totalmente sprovvisto di un titolo di viaggio valido). Tutto ciò considerato, Seta comprende il disagio lamentato dalla signora Capatti ma ritiene di aver agito con correttezza e nel pieno rispetto delle norme e delle procedure previste'.

