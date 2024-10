Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il Teatro Nazionale dell’Emilia-Romagna vede confermato presidente Giuliano Barbolini alla guida del nuovo Cda composto dai consiglieri: Giacomo Manzoli, Cecilia Dazzi, Daniele Donati, Maria Grazia Scacchetti, Maurizia Gherardi, Francesco Gilioli - si legge in una nota -. Per quanto attiene al Collegio dei revisori, il nuovo presidente è Federico Caracciolo designato dal Ministro della Cultura insieme ai riconfermati Silvia Caporali e Pietro Speranzoni come membri effettivi, e Federica Bedoni e Bernardo Fascia come membri supplenti. Il Collegio dei Revisori rimarrà in carica tre anni. Come da normativa in vigore, non sono previsti compensi per il presidente della Fondazione e il Consiglio di amministrazione, la cui partecipazione è a carattere onorifico'.