Europa Verde con Bonaccini, ha consegnato un sacco di carbone a Hera

Una iniziativa pubblica per chiedere a Hera maggiore impegno sulle energie rinnovabili e una più efficace azione di pulizia della città. È quella che è stata promossa questo pomeriggio da Europa Verde, la formazione ambientalista della coalizione che sostiene Stefano Bonaccini.I candidati di Europa Verde hanno consegnato simbolicamente un sacco di carbone a Hera, multiutility che, ricordiamo, è governata a maggioranza pubblica dai Comuni attraverso il patto di sindacato.“Obiettivo dell’iniziativa su Hera è quello di essere da stimolo alla società e ai suoi azionisti pubblici per maggiori investimenti green e maggiore promozione delle energie rinnovabili. La produzione e la distribuzione di energia pulita devono diventare una scelta strategica prioritaria della multiservizi – dichiarano Silvia Zamboni e Paolo Galletti, coportavoce regionali di Europa Verde e candidati nella circoscrizione di Bologna - Tutti siamo chiamati a fare la nostra parte per la tutela dell’ambiente, la riduzione delle emissioni inquinanti e contrastare il cambiamento climatico. Il carbone a Hera simboleggia anche la richiesta di Europa Verde di una più efficace azione di pulizia della città”.