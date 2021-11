'Fascia tricolore alla manifestazione Ddl Zan, va bene così?'

L’uso della fascia tricolore da parte dell'assessore comunale di Modena Baracchi, durante la manifestazione del 30 ottobre 2021 contro la decisione del Senato sul Ddl Zan ( qui l'articolo ), è oggetto di una interrogazione firmata dai consiglieri Fdi-Pdf Elisa Rossini e Antonio Baldini.'Ricordiamo che la circolare del Ministero dell’Interno del 4 novembre 1998 prevede che la disciplina dell’uso della fascia tricolore sia legata principalmente alla natura delle funzioni sindacali, di capo dell’amministrazione comunale e di ufficiale di governo. Non solo. Il sottosegretario di Stato per l’Interno Achille Variati il 26 giugno 2020 ha sottolineato come l'uso della fascia tricolore da parte del soggetto che rappresenta la comunità locale si caratterizza per il suo valore altamente simbolico. Il ruolo istituzionale svolto dal sindaco impone, pertanto, un uso corretto e conveniente della fascia tricolore. La circolare evidenzia anche che, nell'uso corrente, si è affermata la consuetudine che il sindaco indossi la fascia in tutte le occasioni ufficiali, in qualunque veste intervenga - affermano Rossini e Baldini -. Ora è difficile capire come la presenza di un assessore con la fascia tricolore il 30 ottobre, alla manifestazione di protesta contro la decisione del Senato sul Ddl Zan, possa rientrare nelle suddette indicazioni. Vorremmo dunque sapere sulla base di quali disposizioni di legge o amministrative si è decisa la partecipazione dell’assessore con fascia tricolore alla manifestazione contraria ad una decisione del Senato della Repubblica e se si è considerato il fatto che parte della comunità locale vedeva con sfavore il contenuto del disegno di legge Zan, poi respinto dal Senato della Repubblica, e come si configura la rappresentanza di quella parte della comunità locale nell’ambito della citata manifestazione'.