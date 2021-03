Fava Pd riprende il sindaco Costantini: non sei il portavoce di Amazon

'Caro Umberto sei il sindaco, non il portavoce di Amazon'. Cosi' il segretario provinciale del Pd di Modena, Davide Fava, risponde, dice, 'alle gravi affermazioni del sindaco di Spilamberto Umberto Costantini' sul tema dell'insediamento di Amazon e della lotta al lavoro precario. Al giovane sindaco, che ieri ha invitato il suo partito a considerare, oltre al tema Amazon, anche il problema dei diritti dei lavoratori delle carni, senza magari accettare piu' contributi alle feste dell'unita' da parte di ditte 'opache', il segretario dunque risponde piccato. Il tutto mentre lo stesso Costantini ha pubblicato a sua volta oggi un post, dove insiste nel suo appello al Pd: 'Non penso che tutte le aziende che sponsorizzano il nostro partito non rispettino i diritti dei lavoratori, se pero' qualcuna di queste non li rispetta ecco, facciamoci una promessa, una sorta di patto etico, rispondiamole 'no grazie, preferiamo essere un po' piu' poveri, ma piu' felici e di sinistra''. Ma smorza Fava oggi nel suo comunicato: 'Conosco- premette il segretario- la propensione di Umberto Costantini ai facili entusiasmi, ma con Amazon sta esagerando'.Fava assicura che 'nessuno mette in dubbio che cogliere l'opportunita' di insediare una grande azienda sul territorio del Comune di Spilamberto sia stato un atto sensato come sensato e' l'impegno di tutti i sindaci dell'unione Terre di Castelli, del presidente della Provincia e del sindaco di Modena per gestire i carichi urbanistici che un insediamento del genere determina. Una grande azienda decide di insediare un impianto produttivo in un'area perche' quell'area offre dei vantaggi che possono essere di infrastrutture, di contesto (altre aziende, infrastrutture sociali ed ambientali), di competenze (Universita', centri di ricerca, personale ad alta specializzazione). Da noi queste caratteristiche esistono tutte e come forza politica non possiamo che andarne orgogliosi. Da noi questi vantaggi devono avere pero' una contropartita: pagare in maniera adeguata e garantire tutte le tutele al personale e' la prima e principale'. Di piu': 'Chiunque militi nel Pd- e' il messaggio di Fava- questo concetto deve averlo chiaro. Ed in particolare chi amministra il territorio su cui l'azienda si insedia. Caro Umberto, se ritieni, da sindaco, di dover vestire i panni del difensore d'ufficio di Amazon e non sentirti partecipe delle rivendicazioni della societa' fragile, quella che lotta per diritti che da noi devono essere patrimonio di tutti, probabilmente non hai nemmeno molto chiaro- bacchetta il segretario provinciale- come tu possa poi operare per rendere il tuo territorio competitivo e attrattivo anche per quelle aziende che possono scegliere dove insediarsi'.Rincara e ricorda Fava: 'Se necessiti d'informazioni su cosa intende il Partito democratico sul tema delle cooperative spurie parla con Palma Costi che da assessore e con Luca Sabatini che da presidente della Ccmmissione o con Stefano Vaccari e Davide Baruffi che da parlamentari hanno lavorato per costruire le norme di contrasto alle false coop. O- insiste Fava nel richiamare Costantini- parla ancora con l'ex sindaco di Castelnuovo Bruzzi e con l'attuale sindaco Paradisi, come con gli altri primi cittadini dell'Unione, o ancora parla con me che da responsabile Economia con la responsabile Lavoro Stefania Gasparini con il pieno avallo e supporto della segretaria Pd Lucia Bursi, abbiamo affrontato il tema supportando il coinvolgimento dell'intera filiera istituzionale'. La stessa Gasparini, intanto, mette pero' un like al post di Costantini di oggi, cosi' come lo fanno anche altri dem locali (in tutto ha superato i 50 'clic'). Un'ultima parte il segretario la riserva alla questione piu' delicata citata da Costantini, quella dei contributi al partito da parte di realta' non sempre trasparenti: 'Come si finanzia il Pd di Modena- corregge Fava rivolto al sindaco- e' sotto gli occhi di tutti.'Un segretario non invita i suoi sindaci eletti per due volte con ampi margini, anche quando contemporaneamente si perdeva a livello nazionale, a uscire dal partito solo perche' non gradisce una intervista. Non lo fa perche' oltre a mostrare poco rispetto nei confronti del sindaco mostra di non averne per il partito di Spilamberto e per gli elettori, specie in un momento delicato come questo per il nostro partito. Anche a livello locale. Se lo fa vuol dire che non sta facendo piu' il segretario provinciale'. Cosi' Giuditta Pini, deputata dem, dopo che il segretario provinciale del Pd di Modena, Davide Fava, ha stroncato la posizione del sindaco di Spilamberto Umberto Costantini, 'reo' di aver chiesto giustizia per i lavoratori Amazon, dopo lo sciopero di lunedi', ma anche per quelli delle coop che nel territorio non rispettano le regole. Dunque, continua contrariata Pini, che si rivolge al segretario in una nota:. Con casi che sono giunti fino alla commissione antimafia. Ne dobbiamo parlare non solo quando i loro amministratori delegati abitano negli stati uniti, ma anche quando abitano nei nostri comuni. E forse sarebbe il momento anche per il Pd- sprona la parlamentare modenese- di parlarne non tramite lettere aperte ma tramite un confronto vero'.