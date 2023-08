Fdi: ‘Rifiuti Modena, da Federconsumatori quadro tragico e reale’

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Sull’esito dell’indagine targata Federconsumatori sul gradimento della nuova modalità di raccolta differenziata interviene Luca Negrini, presidente cittadino di Fratelli d’Italia.

'I dati non ci sorprendono ed è chiaro che anche i modenesi hanno bocciato questa modalità tanto cara all’amministrazione - commenta Negrini - Alla luce di questi dati è ancora più evidente come la battaglia portata avanti da Fratelli d’Italia rispecchi la volontà della stragrande maggioranza dei modenesi.

Una volontà che non può continuare ad essere ignorata e che, oggi ancora con più forza deve essere sostenuta. I modenesi chiedono da troppo tempo un cambio di passo che non è mai avvenuto in termini di ripristino del decoro della città ed è evidente che l’unica strada percorribile per rendere nuovamente virtuoso il dato della pulizia della città sia tornare alla vecchia modalità. Il tempo dei test è terminato'.



'L’operazione è ampiamente fallita con buona pace di chi ha raccontato di grandi successi condivisi da tutti millantando dati e traguardi raggiunti. L’unico traguardo è quello di aver reso terribilmente sporca Modena. I Modenesi amano la propria città e proprio per questo non si rassegnano a vederla in queste condizioni disastrose. Fratelli d’Italia chiede nuovamente un passo indietro volto a far rientrare l’emergenza rifiuti. Auspichiamo che questa volta la volontà dei cittadini sia presa seriamente in considerazione e che l’Assessore Filippi abbia l’onestà intellettuale che occorre per chiedere scusa ai cittadini dei profondi disagi creati e mai risolti', conclude Negrini.