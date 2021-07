Felicori in aula senza mascherina e FdI accusa

Non c'è pace per l'assessore regionale Mauro Felicori. L'ex direttore della Reggia di Caserta, già nella bufera per la proposta di carrozza divise per non vaccinati al Covid sui treni, è accusato di essersi presentato oggi in Assemblea legislativa senza mascherina. Ad andare all'attacco (e diffondere le immagini) è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Giancarlo Tagliaferri. 'Dopo l'apertheid, il', commenta Tagliaferri riferendosi all'atteggiamento dell'assessore, eletto lo scorso anno in Regione nella lista Bonaccini (in quota Italia viva) e poi nominato in giunta.E' ora che il presidente Bonaccini intervenga per riportare al rispetto delle Istituzioni il suo assessore di fiducia'.Torna invece sulla questione treni la consigliera leghista Valentina Stragliati. Affrontandola però da un punto di vista diverso. 'Non ci sono solo 'no vax': tante persone stanno ancora attendendo di ricevere la prima dose di vaccino', ricorda Stragliati. In Emilia-Romagna 'una fascia d'età produttiva come quella 30-39 anni ha avuto accesso ai vaccini anti-Covid dopo rispetto ai cittadini della vicina Lombardia'. Quindi 'prima di stigmatizzare il comportamento degli emiliano-romagnoli o anche solo proporre treni speciali per separare vaccinati e non oltre al green pass obbligatorio, occorre dare a tutti la possibilità di vaccinarsi in tempi adeguati. Rispetto alla Lombardia la nostra Regione si è mossa con il freno a mano, anche a causa delle difficoltà riscontrate dai cittadini per prenotare ai Cup telefonici: ad oggi il 67% dei lombardi ha ricevuto la prima dose mentre noi siamo fermi a nemmeno il 60%', rileva l'esponente del Carroccio.La giunta Bonaccini prende invece le difese dell'assessore Mauro Felicori per la sua proposta di carrozze divise per vaccinati e non vaccinati.certamente, le politiche ce le avete chiare tutti i giorni dai quello che i servizi mettono in campo', premette Paolo Calvano, assessore al Bilancio nell'esecutivo regionale, invitato a prendere pubblicamente posizione a nome della giunta sulla tesi di Felicori, durante il dibattito in aula di questo pomeriggio sul Defr, il documento di programmazione economica e finanziaria della Regione. Ma 'non dimentichiamo questa necessità', è l'invito di Calvano. In gioco, mette in chiaro l'assessore, c'è la ripresa dell'Emilia-Romagna. 'Le cose che abbiamo scritto nel Defr- avverte Calvano- le possiamo fare se nella vaccinazione e nella lotta alla pandemia si prosegue in maniera forte e ancora più forte'. Perché 'nello schema che abbiamo delineato oggi se si inserisce di nuovo una ripresa della pandemia le cose che abbiamo scritto perdono di significato'. In questo senso Calvano saluta come un 'risultato importante' il 50% dei residenti con due dosi e anche il 70% con una dose. Ma 'adesso vogliamo andare dritti all'obiettivo, arrivare a tutti, e anche opinioni come quelle di Felicori vanno in questa direzione. Cosa sono se non un incentivo, una spinta, a dire vacciniamoci tutti, facciamo in modo che non ci siano differenze tra i diversi soggetti?'.Secondo CalvanoBasta uno che fa un passo indietro per confondere i cittadini, quando invece è indispensabile la vaccinazione per lasciarci alle spalle la pandemia'. Insomma, in questo momento è indispensabile secondo l'assessore Pd che 'tutti tirino nella stessa direzione'.