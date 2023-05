‘Figli a coppie gay, la maggioranza non può parlare per tutti i modenesi’

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













“L’adesione in questione conferisce un preciso indirizzo all’attività dell’amministrazione ed in quanto tale dovrebbe prevedere il coinvolgimento del Consiglio Comunale che invece è stato tenuto totalmente all’oscuro. Chiediamo pertanto che il Consiglio Comunale venga coinvolto in modo che tutti i consiglieri possano partecipare alla decisione e così tutti i cittadini”, continuano i consiglieri.“Ricordiamo all’assessore che quando prende impegni per il Comune di Modena lo fa per tutti i cittadini, quelli che votano Pd e quelli che invece manifestano differenti orientamenti e non è possibile usare le istituzioni per sostenere le battaglie del partito di appartenenza tagliando fuori l’organo di indirizzo e controllo”, fanno presente i consiglieri di centro destra.“Nel merito prendiamo le distanze dal contenuto del manifesto diretto a legittimare la genitorialità per tutti e quindi anche la pratica dell’utero in affitto che è una compravendita di bambini e va quindi condannata senza tentennamenti. Ricordiamo inoltre che il matrimonio egualitario è stato escluso nel corso del dibattito parlamentare che ha portato all’approvazione della legge sulle unioni civili e che il documento che l’assessore Baracchi ha sottoscritto si pone in contrasto con la decisione parlamentare”, concludono i capigruppo.