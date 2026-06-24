Aimag, Righi sbatte la porta in faccia al Pd e abbraccia la linea di Mirandola: Pozzi (Opas) presidente

Il sindaco Riccardo Righi ha deciso di sbattere la porta in faccia al Pd di Carpi e di accettare la sponda dei colleghi di centrodestra Letizia Budri e Michele Goldoni.

Per la presidenza di Aimag infatti Righi - salvo clamorosi ripensamenti - ha detto no alla conferma di Paola Ruggiero fortemente voluta dalla segretaria Dem Depietri (e sostenuta anche da Forza Italia) e ha indicato un nome gradito al mirandolese Guglielmo Golinelli, referente del partito di Vannacci e uomo chiave nell'amministrazione del sindaco Budri. Il nuovo presidente di Aimag sarà infatti Valerio Pozzi, direttore generale di Opas (organizzazione prodotto allevatori suini), ente che in passato ha visto proprio Golinelli sedere nel cda.

L'elezione si terrà domani sera, ma ormai tutto è deciso e stravolgimenti sarebbero a questo punto a dir poco clamorosi. Morena Diazzi sarà vice presidente e in consiglio entrano anche Chiara Pederzini, ingegnere di Allenza 3.0 indicata da Hera, Stefano Benatti, indicato dal Comune di Mirandola, e Anna Navi per le Terre d'Argine.

Si materializza in questo modo l'asse Carpi-Mirandola che aveva visto i primi vagiti nel famoso pranzo a tre a Concordia del quale La Pressa diede conto: Righi accetta le richieste di Mirandola e chiude al Pd di Carpi che - fino a prova contraria - sostiene la sua giunta, una scelta che non mancherà certamente di provocare malumori.

Eli Gold