Sicurezza e radicalizzazione islamica: Fdi chiede Commissione d’inchiesta su moschee abusive a Modena

Fare piena luce sui fenomeni di radicalizzazione islamista e sulla diffusione di luoghi di culto irregolari presenti sul territorio regionale. È questo l’obiettivo della richiesta di istituzione di una Commissione consiliare d’Inchiesta regionale depositata dai consiglieri di Fratelli d’Italia Ferdinando Pulitanò e Annalisa Arletti.
La Commissione avrà il compito di effettuare una ricognizione approfondita della presenza di moschee, centri di preghiera e centri culturali non autorizzati, verificando al contempo l’efficacia dei controlli urbanistici, fiscali e di pubblica sicurezza finora svolti dagli enti competenti.
“La sicurezza dei cittadini e il controllo del territorio rappresentano priorità assolute. Non possono esistere zone d’ombra né esitazioni istituzionali quando sono in gioco la legalità e la tutela della comunità. I recenti episodi di cronaca, dall’attentato di Modena all’arresto a Reggio Emilia di un cittadino italo-marocchino accusato di fiancheggiamento allo Stato Islamico e di pianificare un attentato, impongono una riflessione seria e una risposta concreta”, dichiarano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia.
Nella richiesta si evidenzia come l’Emilia-Romagna sia stata più volte interessata da attività investigative e provvedimenti legati al contrasto del terrorismo internazionale.
Focus particolare sul fenomeno delle moschee abusive che soprattutto a Modena rappresentano un fenomeno in profonda proliferazione e diffusione ed è per questo che la commissione di inchiesta proposta da Fratelli d’Italia sarà chiamato a censire i centri culturali e religiosi privi delle necessarie autorizzazioni, verificare il rispetto delle normative vigenti, approfondire le situazioni di marginalità e isolamento che possono favorire percorsi di radicalizzazione e formulare eventuali proposte amministrative e normative volte a rafforzare l’attività di controllo degli enti locali e la tutela della legalità.
“Riteniamo doveroso che la Regione faccia piena chiarezza sui possibili collegamenti tra insediamenti religiosi non autorizzati e fenomeni di radicalizzazione. Intendiamo ascoltare sindaci, prefetti, rappresentanti delle forze dell’ordine ed esperti del settore per comprendere eventuali criticità e individuare gli strumenti più efficaci per prevenire ogni forma di estremismo. Chi opera in Emilia-Romagna deve farlo nel pieno rispetto delle leggi, della trasparenza e dei valori che fondano la nostra convivenza civile.