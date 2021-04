Finale, civici candidano Benedetta Pincelli: 'Serve riappacificazione'

Mentre il centrodestra è alle prese con il nodo Palazzi (il sindaco uscente sembra sempre più intenzionato a non ripresentarsi) e mentre il Pd ancora non ha sciolto le riserve sul nome di Poletti, a Finale Emilia in vista del voto di ottobre i civici lanciano la prima candidatura sindaco ufficiale.Si tratta di Benedetta Pincelli, architetto 44enne, mamma di due gemelle e di una figlia prematuramente scomparsa. Suo padre, Antonio Pincelli, è un volto conosciuto della politica finalese. Benedetta oggi è titolare di una importante azienda di alimenti senza glutine.'Lo abbiamo sempre detto. Siamo puramente civici e i componenti della lista sono privi di una vera militanza politica. Il primo messaggio che vogliamo far passare è legato alla necessità di riunire il paese e riappacificare gli animi. Anche oggi la giunta Palazzi è guidata da persone intelligenti e rispettabili, ma è lacerata da rancori difficili da superare. Il primo cambiamento che serve è la nascita di un atteggiamento nuovo. Il nostro non è un progetto contro, bensì a favore di tutti'.'No, è prematuro perchè il nostro è un progetto plurale e abbiamo coinvolto molte più persone rispetto alle 16 che andranno in lista. Certamente, visto che il nome è stato fatto da qualcuno, posso dire che non farà parte della nostra lista Remo Tralli, candidato con una lista civica nel 2016 a sostegno di Palazzi che credo farà una corsa diversa'.'Innanzitutto cercheremo di vincere perchè è giusto puntare in alto, ci pensa la vita a ridimensionare gli obiettivi. Non dovessimo farcela valuteremo le forze in campo, abbiamo avuto modo di confrontarci col centrosinistra e ancora non abbiamo avuto un dialogo con la Lega. Di certo noi saremo al fianco di Finale Emilia'.'Ho un ottimo rapporto con Fernando, sono stata sua testimone di nozze e mi lega una stretta amicizia, non credo voglia spendersi di nuovo dopo quanto accaduto. In ogni caso io ho fatto un appello a tutti gli ex sindaci che è semplicemente quello di non ostacolare la nostra lista. Su Fernando metto la mano sul fuoco. Sugli altri vedremo...'.'Non credo che Soragni abbia intenzioni di candidarsi personalmente'.'Il primo tema è la ricostruzione. Molto è già stato fatto e bisogna darne atto alle amministrazioni che si sono succedute. Oggi penso a pochi progetti da concludere in fretta: il ripristino del palazzo comunale e di Ponte Vecchio su tutti. Il secondo tema è quello dell'ascolto. Occorre sviluppare uno sportello che sia davvero aperto ai cittadini. Il terzo aspetto è legato al decoro urbano: dobbiamo lavorare per una città pulita e priva di degrado se vogliamo che i cittadini contribuiscano a mantenerla tale'.