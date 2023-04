Fini: 'Governo Meloni basta ritrosia nel dire la parola antifascismo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Conosco Ignazio La Russa da una vita e anche Giorgia da tempo e sono convinto che abbiano la determinazione nel dire chiaramente quello che so ritengono cose veritiere: libertà, giustizia, solidarietà sono valori antifascisti, sono valori della costituzione - continua Fini -. Tutti coloro che sono caduti per i valori in cui credevano vanno onorati, non certo i criminali, ma occorre saper distinguere la parte giusta e quella sbagliata questo e il punto ineludibile se si vuole ragionare di pacificazione'.