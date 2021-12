Focolaio Covid in Assemblea legislativa: 4 consiglieri Lega contagiati

Focolaio Covid in Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna. Sono quattro i consiglieri regionali, tutti del gruppo Lega, risultati positivi al virus. L'ufficio di presidenza guidato da Emma Petitti, in vista della 'maratona' di quattro giorni in Regione prevista fino a giovedì 23 dicembre, ha deciso di ridurre le presenze in Aula a 15 consiglieri su 50 (finora erano state ridotte a 35). Bocciata invece, su opposizione di Fratelli d'Italia, l'idea di tagliare i giorni di lavoro da quattro a tre: decisivi del resto i temi all'ordine del giorno tra i quali l'approvazione tra l'altro del bilancio 2022 e del Piano regionale dei trasporti. Restano i controlli del green pass a estrazione per i consiglieri e il voto via app da cellulare.