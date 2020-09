Forfait del Direttore Ausl, salta l'incontro su ospedale di Mirandola

Una riunione attesa dalle forze politiche, istituzionali ed importante su un tema centrale per l'area nord, riguardante il futuro dell'ospedale di Mirandola, soprattutto dopo la proposta emersa dalla Conferenza Territoriale socio sanitaria (per ora incompatibile con l'attuale PAL del 2011 in vigore e con la legge regionale del 2015) di equipararlo allo stesso primo livello di quello di Carpi. Una riunione prevista questa sera alle ore 18 presso l’Auditorium comunale di Medolla, con i Sindaci dell’Unione Area Nord, i componenti della Commissione Consiliare dell'Unione dei Comuni dell'area nord, e la dirigenza dell’Ausl di Modena, per approfondire lo stato dell’arte e dell’avanzamento del ripristino dei servizi delocalizzati dall’Ospedale di Mirandola a seguito dell’emergenza Covid-19 nonché dell’avanzamento del piano di interventi e di potenziamento relativi all’Ospedale stesso.Una riunione che non ci sarà, per la delusione dei tanti che l'attendevano. Perché questa mattina l'Ausl ha comunicato l'indisponibilità dello stesso direttore generale Brambilla a partecipare. Il massimo dirigente Ausl, che nelle scorse settimane aveva redatto una analisi tecnica sulla situazione dell'ospedale di Mirandola in relazione anche a quello di Carpi, ed utilizzata dal presidente della Commissione Territoriale sociale sanitaria Giancarlo Muzzarelli come motivazione per bocciare politicamente un Ordine del Giorno sul potenziamento dell'ospedale presentato da Forza Italia, non sarà all'incontro, facendolo saltare. La comunicazione dell'assenza del direttore Ausl è stata girata nel pomeriggio ai consiglieri pronti a parteciparvi, insieme alla conferma dell'annullamento dell'incontro. Rinviato a data da destinarsi. Nella stessa comunicazione il presidente della commissione, che non ha potuto fare altro che prendere atto della scelta del Direttore generale di non presentarsi all'incontro di oggi, ha fatto sapere di avere già richiesto all'Ausl di stabilire in tempi brevi una nuova data.