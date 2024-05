Formigine, la lista di Azione che appoggia Simona Sarracino

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Una lista giovane, con un’età media di 40 anni, che porta in questa campagna elettorale alcuni tra i temi che stanno più a cuore alle cittadine e ai cittadini: lavoro, sanità e impresa' - spiegano i promotori.Capolista è Mauro Bavutti, 68 anni, una vita trascorsa tra il lavoro di artigiano e la passione di attore dialettale. Con lui Aurora Rovito, 25 anni, imprenditrice, impegnata nel sociale.'È il momento - dichiara Bavutti - di chiamare per nome quei progetti che “servono” e che sono rimasti per troppi anni nel limbo: l’ex scuola di Colombaro, la piazza di Magreta, il restauro di Villa Benvenuti, le ex scuole Carducci, tutte opere necessarie ma mai veramente prese in esame.

Di Formigine amo i Formiginesi lo spirito aperto di una cittadina che senza le tante persone che l’hanno scelta negli anni non sarebbe quella che è. Oggi rischiamo che il nostro territorio non sia più tra le “scelte di vita” delle famiglie, perché inaccessibile quando si decide di acquistare una casa o anche semplicemente andare in affitto. Dobbiamo ricreare le condizioni perché nuove famiglie possano trovare qui una casa dove costruire la propria vita, ne va dei servizi, dell’economia e del futuro della nostra comunità, in particolare delle frazioni'.



La Lista

• Mauro Bavutti, 68 anni, artigiano in pensione

• Aurora Rovito, 25 anni, imprenditrice

• Roberto Paolo Iachetta, 45 anni, dirigente medico ospedaliero

• Mandy Valentini, 31 anni, barista

• Francesco Zarzana, 43 anni, responsabile marketing settore ceramico

• Nicoletta Corvino, 38 anni, imprenditrice

• Luigi Martino, 41 anni, polizia penitenziaria

• Marta Marozzelli, 46 anni, ufficio legale banca

• Aldo Bellocchio, 43 anni, infermiere

• Carmen Gallo, 50 anni, dipendente Ministero Istruzione

• Marcella Pagliani, 48 anni, impiegata e volontaria

• Nicolo ’Santi, 31 anni, ricercatore universitario

• Daniela Sarracino, 42 anni, commercialista

• Michele Garagnani, 26 anni, dirigente aziendale

• Chiara Venturelli, 46 anni, barista

• Parshotam Lal Sheemar, 51 anni, educatore

• Simona Corrado, 34 anni, impiegata

• Roberto Liccardo, 30 anni, impiegato