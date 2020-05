Forza Italia, Federica Fontana responsabile Azzurro donna di Modena

'Nella mia qualità di Commissario provinciale, sono davvero lieto di poter annunciare la nomina di Federica Fontana a responsabile di 'Azzurro Donna' per la Provincia di Modena'. Così il Commissario provinciale Piergiulio Giacobazzi sulla nuova nomina dirigenziale modenese. 'Federica ha le capacità e la 'grinta' giuste, già ampiamente mostrate nelle passate elezioni comunali e regionali, dove si è distinta per numero di preferenze, oltre ad essere una cara amica'.

'Con grande soddisfazione - commenta Federica Fontana - apprendo la notizia della mia nomina a responsabile provinciale di “Azzurro Donna” per la Provincia di Modena. Un incarico politico che mi onora e che svolgerò in sintonia con l’intera organizzazione provinciale e regionale di Forza Italia. Mai come oggi la partecipazione politica necessita dell’impegno di donne che vogliono davvero concorrere al bene dell’Italia, partendo proprio dal territorio di appartenenza. Ringrazio l’amica Erica Seta, Responsabile Regionale del Dipartimento, e l’intera compagine di Forza Italia - a partire dalla Presidente dei senatori Anna Maria Bernini - per l’importante incarico ricevuto. Da donna, madre ed imprenditrice, sarò a disposizione per collaborare al rilancio della compagine femminile con iniziative sul territorio, anche al fine di aumentare il numero delle iscritte'.