Forza Italia: 'Subito aiuti in bolletta e defiscalizzazione per le imprese'

'Defiscalizzazione per le aziende e aiuti diretti per ridurre il peso delle bollette, anche facendo ricorso ad uno scostamento di bilancio sul piano immediato e nazionale, mentre a livello europeo bisognerebbe rivedere la struttura del mercato del prezzo dell'energia perché è da lì e dalla risposta ai problemi sul piano europeo che bisogna agire. Ci troviamo nella stessa condizione di emergenza economica provocata dall'emergenza covid, ma se per il covid l'Europa decise di fare debito pubblico comune, oggi c'è una complessità diversa che ancora non permette di trovar soluzioni comuni'. E' il quadro con cui Valentino Valentini, candidato di Forza Italia al collegio plurinominale alla Camera dei Deputati, risponde alla prima di alcune nostre domande sul caro energia e sulle azioni da assumere a livello nazionale (con tempistiche ad effetti di breve periodo), e internazionale (per interventi strutturali di medio e lungo periodo).Parlamentare nella scorsa legislatura e nominato Vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, punta l'elezione in un collegio modenese, come tale difficile per una forza di centro destra e di un partito che non ha più i numeri di un tempo, ma che grazie al lavoro svolto in questi anni sul territorio dal coordinatore provinciale e consigliere comunale di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi, potrebbe garantire soprese. Lo incontriamo, insieme al coordinatore provinciale e a quello regionale del partito, Enrico Aimi, sotto il portico di via Emilia Centro a Modena, dove abbondano i banchetti dei partiti politici in vista delle elezioni del 25 settembre. Tra questi, quello di Forza Italia. In una campagna elettorale che vede l'emergenza energetica il terreno privilegiato di confronto e scontro politico. Ed è su questo tema che Valentini analizza la situazione e illustra la posizione di Forza Italia rispetto a possibili soluzioni, immediate e di medio periodo.