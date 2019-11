Fratelli d'Italia, Bignami nominato commissario regionale

Bignami è stato nominato

Il deputato bolognesecommissario regionale di Fratelli d'Italia in Emilia Romagna. Bignami sostituisceche, da candidato nella lista modenese della Regionali, ha deciso di fare un passo indietro dalla guida del partito. 'L'esperienza di Bignami e il profondo radicamento sul territorio, in continuità con il progetto portato avanti da Giorgia Meloni in tutta Italia, contribuirà a consolidare la crescita del nostro movimento anche in vista dell'imminente tornata elettorale del 26 gennaio 2020' - afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera,. Intanto per la lista modenese di Fratelli d'Italia da segnalare la presenza della storica rappresentante del Comitato per la salvaguardia del punto nascite dell'ospedale di Pavullo. Torna in Fratelli d'Italia, con un posto in lista, anche l'ex consigliere comunale bastigliese