'La sicurezza è ormai una priorità dimenticata dall’amministrazione comunale – afferma Spaggiari –. Di fronte a episodi come quello di ieri, che colpiscono nel cuore di Modena, è inevitabile chiedersi: cosa sta facendo il Comune per combattere il degrado urbano? L’assenza di risposte concrete da parte del sindaco Massimo Mezzetti e dell’assessore alla sicurezza Alessandra Camporota non fa che alimentare il senso di abbandono percepito dai cittadini: i Giardini Ducali e corso Vittorio Emanuele sono ormai territori fuori controllo. Non possiamo accettare che questi luoghi diventino teatro di degrado e criminalità, con famiglie costrette ad evitare intere zone della città'.'Che senso ha la strategia del silenzio su un tema così delicato? Serve un’azione immediata e decisa per restituire sicurezza e decoro ai modenesi. L’amministrazione comunale non può più nascondersi: agire è un dovere'.