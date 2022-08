Giovanardi molla il partito di Toti e Lupi e riabbraccia Berlusconi

L'ex senatore Carlo Giovanardi lascia l'asse che lo univa al movimento di Giovanni Toti e riabbraccia Silvio Berlusconi sostenendo Forza Italia alle elezioni.Dopo il no di Gaetano Quagliariello a una ricandidatura in parlamento, il movimento 'Noi moderati' , perde un altro pezzo.'Indichiamo in Forza Italia-Partito Popolare Europeo la componente del centro destra verso la quale indirizzare il voto alle prossime elezioni politiche - scrive Giovanardi insieme a Andrea Brenna, Ciro Giovanni Palmieri, Corrado Giardina, Domenico Scilipoti Isgrò, Emilio Persichetti, Michele Laganà, Giancarlo Archetti ed Erminio Brambilla.'Il 7 agosto, ricordano i sottoscrittori, avevamo lanciato un pubblico appello ai movimenti moderati del centro destra per il superamento di personalismi e nominalismi, a cominciare da un unico simbolo dove potessero ritrovarsi tutti quelli che si identificano in un'area popolare, liberale, di ispirazione cristiana, con riferimento al Partito Popolare Europeo.'Ringrazio Carlo Giovanardi, che è stato un ottimo ministro del mio governo, e le numerose associazioni cattoliche che oggi hanno ufficialmente invitato a votare per Forza Italia - Partito popolare europeo, indicando il nostro come il movimento politico che porta avanti con coerenza i valori cristiani e popolari, l'unico che ha tenuto sempre il punto su temi eticamente sensibili come per esempio quello della droga'. Così, in un post su Facebook, il presidente di Fi, Silvio Berlusconi. 'Grazie anche al sostegno e al contributo di Popolari Liberali, Democrazia e Sussidiarietà, dei Liberal democratici italiani, di Unione cristiana, Convergenza cristiana, Futura, Famiglie numerose cattoliche e Unione Cattolica potremo dare ulteriore forza alla nostra azione politica'.