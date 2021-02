Governo Draghi: fiducia dal 59% degli italiani

Nel Governo guidato da Mario Draghi ha fiducia il 59,0% contro un 27,4% che non ripone fiducia e un 13,6% che non sa. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecne' con Agenzia Dire, effettuato con interviste il 19 febbraio 2021 su un campione di mille casi. Rispetto a una settimana fa (il 13 febbraio era al 58,4%), la fiducia nell'esecutivo Draghi cresce del +0,6%.E' Mario Draghi a riscuotere la percentuale di giudizi positivi piu' consistente rispetto al panorama dei leader politici. Seguito da Giorgia Meloni, che pero' ha la meta' degli apprezzamenti per il premier. Terzo Giuseppe Conte. Nel 'Borsino dei leader' si piazzano penultimo Matteo Renzi e ultimo Vito Crimi. Lo rileva Monitor Italia, ilsondaggio realizzato da Tecne' con Agenzia Dire, effettuato con interviste il 19 febbraio 2021 su un campione di mille casi.I dati nel dettaglio. Mario Draghi incassa consenso dal 61,4% degli intervistati (+0,4%); Giorgia Meloni al 39,3% (+ 0,5%); Giuseppe Conte 34,7% (+ 0,3%); Matteo Salvini 33% (+0,2%); Silvio Berlusconi 26,4% (+ 0,4%); Nicola Zingaretti 23,0% (stabile); Emma Bonino 21,7% (+ 0,2%); Carlo Calenda 17,4% (stabile) Matteo Renzi 11,5% (-0,2%); Vito Crimi il 9,0% (-0,1%).La Lega si conferma primo partito con un consenso al 23,8%, anche se con un lieve calo dello 0,1% rispetto al 13 febbraio. Sale leggermente il Pd dello 0,1% e rimane al secondo posto con il 19,3%. Guadagna lo 0,1% Fratelli d'Italia che raggiunge il 17,4%.Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecne' con Agenzia Dire, effettuato con interviste il 19 febbraio 2021 su un campione di mille casi. Seguono M5s al 13,3% (+0,1%), Forza Italia al 10,6%(stabile), Azione al 3,3% (-0,1). La Sinistra al 3,1% (+0,1), Italia viva al 2,8% (stabile), +Europa al 2,0% (-0,1), Verdi 1,5% (-0,1); altri partiti 2,9% (stabili) Gli astenuti/incerti si attestano al 45,0% (+0,5).

