'Governo Meloni, così si esportano armi e si importa miseria'

'Nell'incontro con Trump andato in scena ieri a Washington, Giorgia Meloni si è impegnata ad acquistare una quota maggiore di gas dagli USA ed ha ribadito che il nostro Paese aumenterà le spese militari. La premier, ha parlato anche dei 10 miliardi di investimenti che le aziende italiane faranno negli Usa, questo è servito ad alimentare il clima amichevole del meeting. Viene da chiedersi cosa pensano però davvero le aziende della nostra Regione, visto che il gas americano costa 5 volte il prezzo del metano che acquistavamo da Gazprom ed è davvero difficile per quelle che non abbiano già chiuso a causa dei rincari, continuare a sostenere i costi esorbitanti necessari a produrre alle condizioni attuali'. Così in una nota il Movimento indipendenza, coordinamento Emilia Romagna.

'In definitiva il risultato della visita della leader di FDI alla Casa Bianca si tramuterà nell'ennesimo spreco di risorse per energia ed armi, uno spreco economicamente ed eticamente insostenibile per gli italiani. Prima ce lo chiedeva Biden, ora lo chiede Trump e quando non sono gli USA ce lo chiede l'UE (armi all'Ucraina). Noi di Indipendenza diciamo basta ai sacrifici imposti ai cittadini e alle aziende da un governo che incassa elogi come pontiere tra USA ed UE, ma in realtà è solo un succube esecutore delle loro richieste e dei rispettivi veti incrociati. A nostro parere questo non è sovranismo, ma servire due padroni che fanno a gara a colpire l'interesse nazionale. È necessario togliere immediatamente e in maniera unilaterale le assurde sanzioni alla Federazione Russa con la quale dobbiamo riprendere a trattare per le forniture dell'energia a basso costo, il doppio vincolo esterno Ue-Usa sta distruggendo il nostro tessuto produttivo e sta impoverendo gli italiani. Usciamo dalla gabbia prima che sia troppo tardi' - chiude Indipendenza.