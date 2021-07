No al Green pass, anche a Modena in 2000 in piazza. Tra loro tanti vaccinati

'Altro che no vax, questa è la piazza free vax che dice no al decreto Draghi sul green pass, un vero e proprio attacco alla libertà. Noi chiediamo solamente non venga intaccata la libertà di scelta'. In Piazza Grande a Modena sono state circa 2000 le persone che hanno preso parte alla manifestazione spontanea contro la misura del pass vaccinale. Una protesta che ha accomunato Modena a tante altre città italiane, da Genova a Milano, da Roma a Napoli.E in piazza vi erano anche tanti cittadini vaccinati che hanno voluto esprimere il loro dissenso non al vaccino in quanto tale, ma alla decisione del Governo di imporre una trattamento sanitario attraverso lo strumento camuffato rappresentato dal ricatto del divieto di accesso ai luoghi della socialità. Uno strumento che - secondo i tanti cittadini in piazza - crea una inaccettabile distinzione in due categorie, una spaccatura che anche tanti cittadini vaccinati, così come alcuni cittadini che per motivi di salute non possono aderire alla campagna, trovano non condivisibile.'Il covid si cura e il ricatto del Green pass e inaccettabile con un vaccino sperimentale e non obbligatorio' - affermano diversi partecipanti, tra loro anche la consigliere comunale Lega Barbara Moretti, presente in piazza, unica esponente eletta a voler condividere il dissenso provato da tanti cittadini.