'I 200 miliardi del PNRR li abbiamo portati noi 5 stelle, non altri'

Non mi piace vantarmi, ma un sistema mediatico che oscura un po' tutto attribuisce la paternità dei 200 miliardi di euro a destra, a sinistra, in alto e in basso. Dobbiamo dire, invece, che li abbiamo portati noi, io e il Movimento 5 stelle. Io e l'M5s abbiamo lavorato a questo risultato e la dote finanziaria è concreta, anzi è già arrivata la prima tranche sul tavolo'. Rivendica l'operato dei suoi governi l'ex presidente del Consiglio e leader M5s, Giuseppe Conte, parlando a Finale Emilia nel corso del tour elettorale con i parlamentari pentastellati e a sostegno del candidato sindaco Mattia Veronesi. 'Mentre mi recavo in questa piazza ho parlato con un operaio che si stava recando in un cantiere e mia ha detto che il settore dell'edilizia è ripartito ed il lavoro non manca. E' la conferma del lavoro svolto e dei risultati del superbonus che abbiamo voluto. Abbiamo ereditato un settore distrutto e lo abbiamo risollevato'. Poi rivolgendosi alla platea in piazza: 'Molti di voi grazie a questi interventi, stanno ristrutturando la casa gratis, ma non ci fermeremo qui. Il Movimento 5 stelle vuole estendere il bonus alle imprese''Tuttavia- continua Conte- è proprio adesso che il Movimento 5 stelle è necessario ancor di più: nessuno creda che sia sufficiente portare i soldi sul tavolo. Qualcuno in realtà già pensa e dice 'avete portato i soldi, ora li accantonate'. No, la sfida- rilancia l'ex premier dal palco- è spenderli e spenderli bene. L'M5s è la garanzia migliore affinché i fondi vengano spesi per progetti concreti, per tutti i territori, per progetti sostenibili, per avviare e realizzare una transizione ecologica e digitale che ci faccia avere il wi-fi in casa gratuitamente, che ci faccia migliorare gli edifici e rigenerare il suolo urbano, senza arrivare a consumarne di nuovo e cementificare, come invece vogliono gli speculatori'L'intervento di Giuseppe Conte in piazza a Finale Emilia'Vogliano riportare attività e vita in centro storico, lavoro e aziende che rispettino l'ambiente, vogliamo riportare a Finale la sanità, la socialità, la cultura, il tutto nella legalità. Vogliamo contrastare la corruzione e rilanciare il lavoro. Istituiremo un assessorato al lavoro e uno alla legalità' - promette il candidato sindaco Mattia Veronesi' - che nel suo intervento anticipato e chiuso da quello dell'ex premier, ha ribadito il secco no alla discarica. 'Abbiamo sempre detto no e continuaremo a farlo. Quel progetto non lo abbiamo voluto e non lo vorremo mai'L'intervento del candidato sindaco Mattia Veronesi